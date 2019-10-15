Обращение в ГИТ может быть уважительной причиной пропуска срока исковой давности, поскольку работник правомерно ожидает, что его права будут восстановлены во внесудебном порядке (постановление Пленума ВС от 29.05.2018 № 15).

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Вместе с тем каждый суд оценивает доводы или обстоятельства по конкретному делу. До сих пор есть судебная практика, отказывающая работникам в удовлетворении исковых требований по мотиву пропуска срока.

Из решения суда:

«Рассмотрение жалобы в ГИТ не может служить основанием для признания причины пропуска срока для обращения в суд уважительной, поскольку общим признаком причин, являющихся уважительными в случае пропуска искового срока, является отсутствие возможности обратиться с заявлением в суд. Обращение в инспекцию труда, иные госорганы не препятствовало истцу обратиться с иском в суд в предусмотренный срок» (апелляционное определение Самарского областного суда от 22.01.2019 по делу № 33–515/2019).

В описанной ситуации работодатель может ставить вопрос о том, почему работник обратился с жалобой о задержке зарплаты только через 11 месяцев.

Также работодателю необходимо установить, за сколько дней до истечения искового срока работник подал жалобу в ГИТ. Если это было менее чем за 20 рабочих дней, что составляет максимальный срок проведения проверки (ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, далее — Закон № 294-ФЗ), то работодатель может доказать, что обращение в ГИТ — повод для затягивания срока и увеличения процентов по ст. 236 ТК, а не реальное желание восстановить свои права.

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