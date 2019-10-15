2115 октября 2019

Заказали разработку интернет-магазина у индивидуального предпринимателя. Он же будет проводить работы по обслуживанию. Разработчик по условиям договора передает нам исключительные права на интернет-магазин. Как отразить расходы на разработку сайта в бухучете?

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отвечает:

Отразите сайт как нематериальный актив.

В интернет-магазине компания будет продавать товары. Это значит, что сайт способен приносить экономическую выгоду. У вас есть исключительные права на сайт. А значит, принять его к учету нужно как нематериальный актив. Конечно, если вы планируете использовать интернет-магазин не меньше 12 месяцев и не собираетесь в течение этого времени продавать сайт (п. 3 ПБУ 14/2007).

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Примите сайт к учету по фактической стоимости. То есть соберите все расходы на создание интернет-магазина – стоимость разработки, регистрация домена и пр. Все затраты собирайте по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Затем, когда исключительные права перейдут к вашей компании, спишите расходы в дебет счета 04 «Нематериальные активы».

Перед тем как принять актив к учету, определите срок полезного использования сайта. В течение этого срока спишите расходы на создание интернет-магазина через амортизацию.

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  • Рассчитывать налоги и сдавать отчетность вы будете по новым правилам. Некоторые поправки вступят в силу в 2019 году, другие будут действовать с 2020 года.

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