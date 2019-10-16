Сотрудник не вправе получить больничный.

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Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком вправе получить член семьи, который фактически ухаживает за малышом (п. 34 Порядка, утв. Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н). Членами семьи считаются супруг, родители, дети, братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки, пасынок и падчерица, отчим и мачеха (ст. 2 Семейного кодекса). Пасынок и падчерица – это неусыновленные дети супруга (п. 29 постановления Пленума Верховного суда от 29.05.2012 № 9).

Ваш сотрудник не женат на матери ребенка. А значит, оформить больничный он не вправе.

Сотрудник может оформить на время болезни ребенка отпуск за свой счет. Но при условии, что на это согласится работодатель (ч. 1 ст. 128 ТК).

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