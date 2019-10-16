4716 октября 2019

Сотрудник позвонил и сообщил, что не выйдет на работу. Он остался дома с ребенком. Но малыш не его, а женщины, с которой он живет. Брак не зарегистрирован. Сотрудник сможет получить больничный по уходу за этим ребенком?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Сотрудник не вправе получить больничный.

Памятка: как считать больничное пособие >>

Листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком вправе получить член семьи, который фактически ухаживает за малышом (п. 34 Порядка, утв. Минздравсоцразвития от 29.06.2011 № 624н). Членами семьи считаются супруг, родители, дети, братья и сестры, бабушки и дедушки, внуки, пасынок и падчерица, отчим и мачеха (ст. 2 Семейного кодекса). Пасынок и падчерица – это неусыновленные дети супруга (п. 29 постановления Пленума Верховного суда от 29.05.2012 № 9).

Ваш сотрудник не женат на матери ребенка. А значит, оформить больничный он не вправе.

Сотрудник может оформить на время болезни ребенка отпуск за свой счет. Но при условии, что на это согласится работодатель (ч. 1 ст. 128 ТК).

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.