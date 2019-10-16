6116 октября 2019

У ИП на упрощенке с объектом «доходы» нет работников. Вправе ли он полностью уменьшать авансы по налогу на свои взносы?

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отвечает:

Да, вправе.

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Авансы и налог по упрощенке ИП вправе уменьшить на все медицинские и пенсионные взносы, которые он уплатил в том же периоде. Ограничение в 50 процентов в данном случае не действует (абз. 6 п. 3.1 ст. 346.21, п. 1 ст. 430 НК). Это касается в том числе 1-процентных взносов, которые предприниматель платит с выручки, превышающей 300 000 руб. (письма Минфина от 01.04.2019 № 03-11-11/22455, от 17.06.2019 № 03-11-11/43948).

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