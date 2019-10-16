1816 октября 2019

Работник пожаловался в ГИТ на незаконный перевод. В течение какого срока работодателю ожидать проверку и как она будет проходить: приедет ли инспектор в офис или запросит документы по почте? В последнем случае можно ли отправить инспектору документы в электронном виде по e-mail?

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отвечает:

Минимальный срок ожидания проверки — пять рабочих дней (п. 87–101 Административного регламента, утв. приказом Минтруда от 21.04.2017 № 377н).

Внеплановая проверка может проводиться в форме выездной или документарной проверки. Форма проведения внеплановой проверки определяется руководителем ГИТ и указывается в распоряжении (приказе) о проведении внеплановой проверки.

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Обратите внимание. Проверка может не состояться, если в действиях работодателя отсутствуют очевидные нарушения, а между сторонами есть спор о праве. Что касается формы предоставления документов, то инспекторы часто запрашивают документы по почте, но вам все равно придется предоставить их лично, так как выводы по результатам проверки, основанные на документах, отправленных по e-mail, могут быть недостоверными.

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