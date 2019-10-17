4717 октября 2019

Заказчик получил от контрагента акт выполненных работ. В документе есть наименование подрядчика, но не записаны его ИНН, КПП и адрес. Надо ли требовать от партнера, чтобы он исправил первичку?

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отвечает:

Это делать необязательно.

Во всех первичных документах должно быть семь обязательных реквизитов [п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ]. В частности, в документе должны быть наименования сторон сделки. Закон не требует, чтобы в документах обязательно были их ИНН, КПП и адреса. Следовательно, компания вправе учесть расходы, даже если в первичке будут не все сведения об исполнителе.

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