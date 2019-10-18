Да, у инспекторов могут возникнуть вопросы.

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Единица измерения – обязательный реквизит как первички, так и счета-фактуры [подп. 5 п. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ, подп. «б» п. 2 приложения 1 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137]. Чтобы избежать споров с проверяющими, используйте одну единицу измерения во всех документах.

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