32 ближайших изменения в Налоговом кодексе

Предприниматель вправе уменьшать авансы и налог по упрощенке на уплаченные за себя страховые взносы без 50-процентного ограничения. В том числе и на 1-процентные взносы, которые начисляют со сверхлимитных доходов (п. 3.1 ст. 346.21 НК, письмо ФНС от 09.07.2019 № БС-3-3/6483). Но сначала надо распределить эти взносы между видами деятельности на упрощенке и вмененке. Например, пропорционально фактически полученным доходам (письма ФНС от 09.07.2019 № БС-3-3/6483, Минфина от 10.08.2017 № 03-11-11/51316).

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