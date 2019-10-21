5321 октября 2019

В командировке у сотрудника была длительная пересадка. Во время ожидания следующего рейса он выходил в город прогуляться. Ручную кладь он сдал в камеру хранения. Сотрудник представил документы, которые подтверждают эти траты. Вправе ли компания учесть их?

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отвечает:

Зависит от условий внутренних документов компании.

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Компания вправе учитывать командировочные расходы [подп. 12 п. 1 ст. 264 НК]. При этом перечень расходов на служебные поездки открытый. Следовательно, если положение о командировках или другой внутренний документ организации предусматривает компенсацию сотрудникам расходов на камеру хранения, то компания вправе их учесть.

Расходы должны быть обоснованными [п. 1 ст. 252 НК]. Использование камеры хранения надо обосновать. Например, камера потребовалась, так как рейс задержали, а в багаже был ценный груз.

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