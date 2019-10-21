32621 октября 2019

Допустим, предприниматель на упрощенке с объектом «доходы» не заплатил взносы за себя 31 декабря 2019 года, оплатил их в 2020 году. Вправе ли он учесть эти взносы при расчете налога за 2019 год?

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отвечает:

Нет, не вправе. Сумму взносов, которые он уплатил за себя в 2020 году, учтет при расчете авансового платежа за I квартал 2020 года (подп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК, письмо Минфина от 23.07.2018 № 03-11-06/2/51408). За несвоевременную уплату фиксированных взносов предприниматель должен заплатить пени (письмо Минфина от 15.03.2019 № 03-02-08/16888, п. 19 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

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