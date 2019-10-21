Да, можно. Сотрудник обязан соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности (абз. 6 ч. 2 ст. 21 ТК). Отказ расценивается как нарушение правил трудового распорядка (ст. 15 ТК).

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе

Работодатель обязан бесплатно выдавать спецодежду работникам, которые заняты на вредных, опасных или грязных работах, а также на работах в особых температурных условиях (ст. 212, 221 ТК). К работнику – нарушителю правил можно применить дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или увольнения (ст. 192 ТК).

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