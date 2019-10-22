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Да, вправе.

УФНС по Москве еще давно было против учета расходов на билет сотрудникам, если компания отзывает из отпуска [письмо УФНС по Москве от 06.10.2010 № 20-15/104574]. Но отзыв сотрудника из отпуска – производственная необходимость. Поэтому если трудовой или коллективный договор предусматривает компенсацию за проезд в таких случаях, то компания вправе учесть стоимость билета в расходах.

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Стоит оформить служебную записку с причинами отзыва. Например, необходимо выполнить условия контракта, иначе контрагент начислит организации неустойку.

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