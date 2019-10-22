Можно ли наказать работника за недостачу денег в кассе?

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Да, можно.

Если работник недобросовестно исполнял свои обязанности – это тоже дисциплинарный проступок. Кроме того, с него можно взыскать ущерб. Но даже если работник уволился и полностью не погасил долг, взыскивать ущерб придется по правилам Трудового, а не Гражданского кодекса. Поскольку ущерб возник, когда сотрудник работал в компании, а значит, в связи с трудовыми отношениями между сторонами (определение Верховного суда от 03.06.2019 № 9-КГ19-5). То есть чтобы требовать возмещения ущерба, компания обязана провести проверку, получить у сотрудника объяснение, определить размер ущерба по данным инвентаризации, выяснить причины его возникновения и установить вину работника.

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Сумма взыскания не может превышать размер среднемесячного заработка работника. Если сумма ущерба больше и работник отказался возместить ее добровольно, взыскать ущерб можно только через суд.

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