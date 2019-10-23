4823 октября 2019

Услышали от коллег, что нельзя принимать на работу иностранца, если он не сделал прививку от кори. Якобы, если это правило проигнорировать, проверяющие оштрафуют компанию. Так ли это?

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отвечает:

Работодателей обязали до 31 декабря 2019 года провести вакцинацию всех иностранных сотрудников от кори (постановление Главного государственного санитарного врача от 06.03.2019 № 2). Исключение — иностранцы, которые уже болели корью, делали прививки и могут подтвердить это документами. Если компания откажется проводить противоэпидемические мероприятия, то ее оштрафуют на сумму до 20 000 руб., а могут и приостановить деятельность на срок до 90 суток (ст. 6.3 КоАП).

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Принимать в компанию иностранного сотрудника без прививки или нет, зависит от должности. Существует перечень работ с высоким риском инфекционных заболеваний. Например, в школах и больницах. На такие работы вы не вправе брать иностранца без прививки от кори (п. 2 ст. 5 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ). На остальные работы можно принимать и без прививки, сделать ее позже. Правда, если сотрудник письменно откажется от вакцинации, заставить его вы не вправе (п. 1 ст. 5 Закона № 157-ФЗ).

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