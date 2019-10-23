Можно ли лишить сотрудника премии за дисциплинарный проступок?

Да, можно, если это предусмотрено в положении о премировании компании.

По общему правилу за дисциплинарный проступок компания может назначить сотруднику дисциплинарное взыскание – замечание, выговор, увольнение. Премии – это поощрительные выплаты. Они должны стимулировать тех сотрудников, которые добросовестно выполняют свои трудовые обязанности (ч. 1 ст. 191 ТК). В положении о премировании компания может предусмотреть, что премии не выплачиваются сотрудникам, у которых есть дисциплинарное взыскание. Трудовому кодексу это не противоречит.

Изменения по зарплате с 2020 года

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>