3423 октября 2019

Можно ли лишить сотрудника премии за дисциплинарный проступок?

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отвечает:

Да, можно, если это предусмотрено в положении о премировании компании.

По общему правилу за дисциплинарный проступок компания может назначить сотруднику дисциплинарное взыскание – замечание, выговор, увольнение. Премии – это поощрительные выплаты. Они должны стимулировать тех сотрудников, которые добросовестно выполняют свои трудовые обязанности (ч. 1 ст. 191 ТК). В положении о премировании компания может предусмотреть, что премии не выплачиваются сотрудникам, у которых есть дисциплинарное взыскание. Трудовому кодексу это не противоречит.

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