2324 октября 2019

По распоряжению руководителя компания установила в одну из машин шумоизоляцию. Вправе ли компания учесть такие расходы?

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отвечает:

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НК не запрещает уменьшить доходы на такие расходы.

Кодекс требует, чтобы расходы были подтверждены документами и экономически обоснованны [п. 1 ст. 252 НК]. Поэтому стоит заранее подготовить объяснения для проверяющих о том, зачем в служебной машине шумоизоляция. Например, такие траты будут обоснованными, если из-за специфики деятельности организация проводит в автомобиле переговоры.

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