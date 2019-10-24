32 ближайших изменения в Налоговом кодексе — от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

НК не запрещает уменьшить доходы на такие расходы.

Кодекс требует, чтобы расходы были подтверждены документами и экономически обоснованны [п. 1 ст. 252 НК]. Поэтому стоит заранее подготовить объяснения для проверяющих о том, зачем в служебной машине шумоизоляция. Например, такие траты будут обоснованными, если из-за специфики деятельности организация проводит в автомобиле переговоры.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

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