Нет, нельзя.

В каких случаях можно уволить сотрудника

Увольнение за однократное опоздание или отсутствие на работе менее четырех часов без уважительных причин контролеры расценят как несоразмерное наказание. Дисциплинарное взыскание должно быть справедливым. Например, сотруднику можно объявить выговор или сделать замечание. И только при неоднократных опозданиях работодатель вправе уволить сотрудника. Опоздание на работу без уважительных причин – это нарушение режима рабочего времени (письмо Роструда от 11.03.2009 № 1146-ТЗ).

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