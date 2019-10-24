3924 октября 2019

Сметчик пришел на работу к 12 часам, хотя рабочий день у него с 9 утра. Заранее об опоздании он не предупреждал. Можно ли уволить сотрудника за такой проступок?

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отвечает:

Нет, нельзя.

В каких случаях можно уволить сотрудника

Увольнение за однократное опоздание или отсутствие на работе менее четырех часов без уважительных причин контролеры расценят как несоразмерное наказание. Дисциплинарное взыскание должно быть справедливым. Например, сотруднику можно объявить выговор или сделать замечание. И только при неоднократных опозданиях работодатель вправе уволить сотрудника. Опоздание на работу без уважительных причин – это нарушение режима рабочего времени (письмо Роструда от 11.03.2009 № 1146-ТЗ).

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