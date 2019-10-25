Образцы счетов-фактур, книг покупок и книг продаж для 68 рабочих ситуаций >>

Нумерация счетов-фактур не влияет на расчет налога.

Каждому счету-фактуре необходимо присвоить порядковый номер в строке 1 (подп. 1 п. 5 ст. 169 НК). Нумерацию в документах выставляют в хронологическом порядке (п. 1 приложения № 2 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137). Нумерация должна быть единой для авансовых и отгрузочных счетов-фактур (подп. «а» п. 1 приложения 2 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137). Но по НК нет ответственности, если номер документа не соответствует дате.

Налоговики проверят, на все ли авансы продавец начислил НДС. Инспекторы будут сверять движение денег по расчетному счету и сведения из книги продаж. При этом номера счетов-фактур, которые вы отразили в декларации, не важны для контролеров. Главное, чтобы вы верно начислили сумму налога.

Ближайшие изменения по НДС

За нарушение правил заполнения счета-фактуры нет ответственности. Даже если в номере допустили ошибку, она не влияет на право заявить налог к вычету (п. 2 ст. 169 НК, письмаМинфина от 12.01.2017 № 03-07-09/411, от 22.05.2012 № 03-07-09/59).

Проверочная программа налоговиков сформирует автотребование, если по реквизитам не найдет пару счету-фактуре, который отразили в книге покупок. В ответ достаточно отправить копию счета-фактуры контрагента.

Если вы сейчас перенумеруете документы у себя и не уведомите об этом покупателя, то ему придется тратить время на пояснения инспекторам после сдачи отчетности. Исправлять номера документов не нужно.

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