1125 октября 2019

Работник получил производственную травму. Расследование показало, что сотрудник виноват сам – проявил неосторожность. Можно ли в знак наказания не платить пособие?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Нет, нельзя.

Если сотрудник нарушил технику безопасности, можно применить дисциплинарное взыскание – замечание, выговор, увольнение. Но это не лишает работника права на законное пособие (письмо Минтруда от 17.06.2019 № 14-2/ООГ-4235). Обеспечить безопасные условия труда – обязанность работодателя (ст. 22 ТК). Он выдает работникам средства индивидуальной защиты, проводит инструктаж и обучает технике безопасности, следит за соблюдением правил и дисциплиной труда. Но и сам работник обязан выполнять требования по охране труда (ч. 2 ст. 21 ТК). За нарушение работодатель может привлечь работника к дисциплинарной ответственности.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.