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Нет, нельзя.

Если сотрудник нарушил технику безопасности, можно применить дисциплинарное взыскание – замечание, выговор, увольнение. Но это не лишает работника права на законное пособие (письмо Минтруда от 17.06.2019 № 14-2/ООГ-4235). Обеспечить безопасные условия труда – обязанность работодателя (ст. 22 ТК). Он выдает работникам средства индивидуальной защиты, проводит инструктаж и обучает технике безопасности, следит за соблюдением правил и дисциплиной труда. Но и сам работник обязан выполнять требования по охране труда (ч. 2 ст. 21 ТК). За нарушение работодатель может привлечь работника к дисциплинарной ответственности.

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