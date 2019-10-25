625 октября 2019

Мы арендодатели. Арендатор отказался от части помещений. По условиям договора заплатил нам деньги за односторонний отказ. Начислять ли НДС?

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отвечает:

Нет, НДС начислять не нужно, так как эта сумма не связана с реализацией.

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В договоре можно предусмотреть выплату денег за односторонний отказ от сделки или некоторых ее условий (п. 3 ст. 310 ГК). В вашем случае она компенсирует потери, которые арендодатель понес из-за того, что арендатор отказался от части помещений.

Суммы, которые связаны с реализацией услуг, облагаются НДС (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК). Но компенсация за отказ от помещений не связана с предоставлением помещений в аренду. Наоборот, это плата за несостоявшуюся аренду. НДС с нее начислять не надо. Чиновники считают так же (письмо Минфина от 07.02.2017 № 03-07-08/6476).

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