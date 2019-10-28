Спишите расходы после того, как возместите директору траты и оформите документы об этом.
Вознаграждение агенту компания на упрощенке вправе списать в расходы (подп. 24 п. 1 ст. 346.16 НК). Но только после того, как получит первичные документы и фактически заплатит агенту (п. 2 ст. 346.17 НК).
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Компании надо компенсировать расходы руководителю и оформить документы об этом. Работник может написать заявление о возмещении его затрат на нужды организации.
В заявлении надо перечислить, что именно оплатил сотрудник. Например, название контрагента, номер договора, период оказания услуг, сумму оплаты и реквизиты платежного документа. К заявлению стоит приложить письменное подтверждение контрагента, что он принял оплату от директора.
Налоговики, которых мы опросили, рекомендуют на основании заявления издать приказ о компенсации руководителю.
В назначении платежа запишите, что возмещаете работнику его затраты в пользу компании. После того как перечислите деньги директору, спишите расходы на услуги посредников.
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