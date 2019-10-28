2828 октября 2019

Крановщик отказывается проходить медосмотр. Говорит, что в трудовом договоре такой обязанности нет. Можно ли отстранить сотрудника от работы?

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отвечает:

Да, можно. Работодатель организует обязательные медосмотры для отдельных категорий работников (абз. 12 ч. 2 ст. 212 ТК). Сотрудники обязаны пройти такое обследование (абз. 6 ст. 214 ТК). Крановщик поименован в Перечне работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медосмотры. Кроме того, медосмотры обязательны, если спецоценка установила вредные или опасные факторы на рабочих местах (приказ Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н).

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Обследование обязательно как минимум один раз в два года. Если работник не прошел медосмотр, то работодатель отстраняет его от работы либо не допускает к ней (ст. 76 ТК). Тот аргумент, что в трудовом договоре отсутствует обязанность проходить медосмотр, не сработает даже в суде (апелляционное определение Свердловского областного суда от 05.03.2019 по делу № 33-3365/2019).

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