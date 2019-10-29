Вы вправе уволить сотрудницу в связи с ликвидацией компании и затем принять ее в новую организацию.

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ТК защищает права беременных и родителей с малолетними детьми. По инициативе работодателя уволить беременную нельзя. Но это не распространяется на случай, когда компанию закрывают (ч. 1 ст. 261 ТК). Работника в отпуске также можно уволить в связи с ликвидацией компании (ч. 6 ст. 81 ТК).

Не менее чем за два месяца до увольнения отправьте сотруднице предупреждение об увольнении в связи с тем, что закрываете компанию. В день, когда расторгнете договор, надо назначить и выплатить сотруднице выходное пособие и оплатить средний заработок на время поиска работы (ч. 1 ст. 178 ТК, постановление Конституционного суда от 19.12.2018 № 45-П). То, что сотрудница фактически не работает в момент увольнения, не лишает ее права на гарантии по ТК.

Со дня, когда с сотрудницей расторгнете договор, ей не надо начислять пособие по уходу за ребенком. Она сможет оформить выплату в соцзащите (абз. 5 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ).

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Трудинспекторы считают, что безопаснее не увольнять беременную по инициативе работодателя, если он фактически решил продолжить деятельность. Работница может доказать фиктивную ликвидацию (абз. 1 п. 28 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2, постановление Президиума Волгоградского областного суда от 21.09.2016 № 44г-177/2016). Контролеры предлагают сначала создать новую компанию и предложить работнице перевод.

Увольнение в связи с ликвидацией может быть выгоднее сотруднице. Она получит выплаты при увольнении и продолжит получать пособие, пока не создадут новую компанию. Поэтому вы вправе предложить беременной увольнение в связи с ликвидацией компании.

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