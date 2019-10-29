Нет, не должен. В вашем случае компания купила товары, а не продала их поставщику. Выплаты, которые не связаны с реализацией товаров, не увеличивают базу по НДС покупателя (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК, письмо Минфина от 16.08.2017 № 03-07-11/52516).

Что меняется по НДС в 2020 году

Проверьте, нет ли в договоре поставки условий об оказании услуг поставщику. Например, услуг по выкладке товара. Иначе налоговики доначислят НДС. Чиновники такую позицию инспекторов поддерживают (письмо Минфина от 17.04.2018 № 03-07-11/25596).

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