1629 октября 2019

Рабочие на стройке курят где попало, хотя у нас есть специально оборудованное для этого место. Можно ли объявить строгий выговор или ввести систему штрафов за курение в неположенном месте?

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отвечает:

Нет, нельзя. Назначайте только те дисциплинарные взыскания, которые предусматривает Трудовой кодекс – замечание, выговор, увольнение. Этот перечень исчерпывающий. Иные взыскания не допускаются.

Например, по общему правилу нельзя объявить работнику строгий выговор. В кодексе такой меры нет.

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Но для отдельных категорий сотрудников федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине могут быть предусмотрены и другие виды наказаний (ч. 2 ст. 192 ТК). В частности, строгий выговор предусмотрен при эксплуатации ядерных объектов.

Также строительная компания не вправе утверждать систему штрафов за опоздание, курение в неположенном месте и т. п.

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