Да, вы обязаны удержать НДФЛ как налоговый агент.

Изменения по НДФЛ с 2020 года

Доход «физика» от сдачи имущества в аренду облагают НДФЛ (подп. 4 п. 1 ст. 208 НК). Компанию признают налоговым агентом, если она платит «физику» (п. 1, 2 ст. 226 НК). В день выплаты надо рассчитать НДФЛ и удержать его из вознаграждения арендодателю (письмо ФНС от 24.03.2016 № БС-4-11/5110@).

Отразите выплаты «физику» за аренду его машины по строке 020 раздела 1 расчета 6-НДФЛ (п. 3.3 приложения 2 к приказу ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@). Раздел 2 расчета оформите за тот период, когда обязаны были перечислить налог с арендной платы (письмо ФНС от 21.07.2017 № БС-4-11/14329@). В справке 2-НДФЛ покажите платежи с кодом 2400 (приложение 1 к приказу ФНС от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@).

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