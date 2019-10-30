Да, включать.

Подрядчик начислит НДС с реализации работ заказчику (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Суммы, которые связаны с продажей этих работ, увеличивают базу по НДС (подп. 2 п. 1 ст. 162 НК). Плата за качественную работу имеет прямое отношение к ее реализации подрядчиком, даже если ее перечисляют сверх цены договора (письмо Минфина от 05.04.2019 №03-07-11/23881).

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