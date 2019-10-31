1431 октября 2019

Компания открыла специальный счет в банке для участия в торгах. Перечисляет туда деньги, которые банк замораживает, когда мы участвуем в аукционах. Средства, которые отправляют на специальный счет, отражать в расходах?

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отвечает:

Нет, компания не вправе отразить деньги на счете в расходах.

Компании, которые участвуют в торгах, открывают специальный счет в банке. На этот счет участник торгов должен перечислить деньги, чтобы обеспечить заявку. Требования к специальному счету определяет Правительство [ч. 10 ст. 44 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ]. Деньги на счете принадлежат компании. Она может их контролировать. Поэтому расходом средства на специальном счете не признают.

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