Работник вправе обжаловать приказ в трудовой инспекции либо в комиссии по рассмотрению трудовых споров. Если работодатель назначит работнику дисциплинарное взыскание незаконно – не по правилам Трудового кодекса, инспекция накажет работодателя. Штраф для директора – до 5000 руб., для компании – до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП). Узнать о нарушениях инспекторы могут при проверке или из жалобы работника.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

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