211 ноября 2019

Когда компания на УСН побеждает в торгах и заключает контракт, банк списывает со счета вознаграждение оператору специальной площадки. Эту сумму можно списать?

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отвечает:

Такие расходы не получится учесть на упрощенке.

Изменения по УСН с 2020 года

Компании на спецрежиме с объектом «доходы минус расходы» учитывают только те траты, которые перечислены в пункте 1 статьи 346.16 НК. Список расходов закрытый. Вознаграждения оператору электронной площадки в нем нет. Поэтому учесть в расходах деньги, которые банк списывает со счета, не получится. Кроме того, компании, которые участвуют в электронных торгах, не вправе списывать стоимость электронной подписи для аукционов, сертификата ключа подписи, расходы на услуги удостоверяющего центра и пр. [письмо Минфина от 08.08.2014 № 03-11-11/39673].

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