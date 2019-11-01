Да, сдавать (письма ПФР от 29.03.2018 № ЛЧ-08-24/5721, Минтруда от 16.03.2018 № 17–4/10/В-1846).

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Директор — единственный участник ООО является застрахованным лицом, даже если с ним не заключали трудовой договор (п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, абз. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ). Трудовые отношения с директором возникают на основании решения единственного участника об избрании себя на должность (ст. 16 ТК, ст. 39, 40 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ, определение ВАС от 05.06.2009 № ВАС-6362/09).

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