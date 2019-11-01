Как вести себя с соискателем предпенсионного возраста на собеседовании?

Не упоминайте возраст кандидата во время беседы с ним. Если человек вам не подходит и вы не будете брать его на работу, не ссылайтесь на возрастные ограничения. Назовите причины отказа, связанные с деловыми качествами соискателя.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

Соблюдайте особую осторожность при переписке с соискателями по электронной почте. Избегайте фраз вроде «для работы нам нужны студенты», «у нас молодой коллектив», «средний возраст наших сотрудников — 35 лет», «пенсионеры у нас не приживаются», «вам будет тяжело у нас, так как график интенсивный и даже молодые устают». Человек, которому отказали в приеме на работу из-за возраста, может сохранить почтовую переписку или записать на диктофон вашу с ним беседу, а затем пожаловаться в прокуратуру. Начнется проверка, которая может закончиться предписанием заключить с кандидатом трудовой договор, даже если вы уже успели закрыть вакансию. Обиженный соискатель может обратиться и в суд. Там он станет доказывать, что с ним не заключили договор из-за предпенсионного возраста. Будьте готовы назвать объективную причину, которая помешала вам взять кандидата в штат.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>