205 ноября 2019

Банк начисляет проценты на деньги, которые лежат на специальном счете. Проценты нужно отражать в доходах на УСН?

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отвечает:

Да, необходимо учесть доходы.

Изменения по УСН с 2020 года

В налоговой базе на упрощенке учитывают выручку от реализации и внереализационные доходы [ст. 346.15 НК]. А к внереализационным доходам относятся проценты по договорам займа, кредита, банковского счета или банковского вклада [п. 6 ст. 250 НК]. Доходы надо отразить на дату, когда банк перечислит деньги на счет [п. 1 ст. 346.17 НК].

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