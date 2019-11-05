Хороший способ защититься на случай спора с возрастным кандидатом — тестирование. Закон не запрещает проверять квалификацию и навыки будущего работника. Если кандидат не пройдет тест, то у учреждения останутся доказательства, что он не подходит на должность. Правда, здесь возникает другая опасность. Если человек пройдет тест, а вы все же решите не брать его на работу, то нужно будет привести другие объективные причины отказа.

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Если решите тестировать кандидатов, разработайте внутренний регламент. Напишите в нем, кто отвечает за тестирование, в каком порядке вы разрабатываете и проводите тесты. Можно включить в регламент дополнительные требования к соискателям. Например, указать, что к собеседованию допускаются только претенденты с сертификатом об изучении иностранного языка. Судьи подтверждают, что работодатели имеют право предъявлять требования к профессиональным навыкам кандидата (абз. 7 п. 10 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2).

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