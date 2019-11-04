Нет, не нужно. Компания по отношению к учредителям, с которыми не заключала трудовые и гражданско-правовые договоры на работы или услуги, не является страхователем (ст. 1, п. 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ, абз. 2 п. 1 ст. 7 Закона № 167-ФЗ). Исключение — учредители, которые входят в совет директоров. Между ООО и членами совета директоров возникают гражданско-правовые отношения. Значит, их надо показывать в СЗВ-М (письмо Минфина от 13.02.2017 № 03-15-06/7788, определения Конституционного суда от 06.06.2016 № 1169-О и № 1170-О).

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

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