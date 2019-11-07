Стоимость товарного знака можно списать как нематериальный актив.

Компания на упрощенке вправе учитывать расходы на приобретение нематериальных активов, которые используют в предпринимательской деятельности [подп. 2 п. 1 ст. 346.16 НК]. Исключительное право на товарный знак относится к нематериальным активам.

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В стоимость товарного знака включают расходы на его изготовление. А именно: материальные расходы, расходы на оплату труда, расходы на услуги сторонних организаций, патентные пошлины [п. 4 ст. 346.16, п. 3 ст. 257 НК].

Расходы надо списывать равными частями в течение года на конец каждого отчетного периода, начиная с квартала, в котором приняли нематериальный актив к бухгалтерскому учету [п. 3 ст. 346.16 НК, письмо Минфина от 26.02.2018 № 03-11-06/2/11967].

Траты списывайте при условии, что компания оплатила создание товарного знака и у вас есть подтверждающие документы.

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