337 ноября 2019

Что изменилось в Перечне видов зарплаты и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей?

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отвечает:

Из Перечня исключили компенсационные выплаты, связанные с использованием, износом или амортизацией инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и материалов, которые принадлежат работнику.

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К доходам, из которых нельзя удерживать алименты, относится в том числе компенсация в связи с износом принадлежащего работнику инструмента. А вот компенсации за использование личного имущества в числе льготных доходов прежде не было (подп. «п» п. 2 Перечня в редакции от 20.04.2015). Эту норму признали неконституционной.

Правительство изменило Перечень постановлением от 01.04.2019 № 388. С 13 апреля работодатели не имеют права удерживать алименты с компенсации за использование личного имущества, принадлежащего работнику, например автомобиля.

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