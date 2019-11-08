118 ноября 2019

Приняли на работу иностранца - высококвалифицированного специалиста. Надо ли включать такого сотрудника в СЗВ-М?

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отвечает:

Не включайте иностранца в СЗВ-М.

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Компания представляет сведения по форме СЗВ-М на работников, с которыми действуют:

  • трудовые договоры;
  • договоры подряда, по которым «физик» выполняет работы;
  • договоры авторского заказа;

контракты об отчуждении исключительных прав на произведения науки, литературы и искусства.

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Подавать сведения на «физиков» нужно независимо от того, были в отчетном месяце выплаты по контракту или нет. Важно, что заключен и действует договор. В то же время в СЗВ-М включают сведения только на тех работников, которые считаются застрахованными в системе обязательного пенсионного страхования (п. 2.2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ). Компания не платит пенсионные взносы за высококвалифицированных иностранных специалистов (ст. 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ). Поэтому не включайте их в СЗВ-М.

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