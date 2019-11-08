168 ноября 2019

Как вести воинский учет в учреждении?

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Учреждение обязано вести воинский учет сотрудников по месту их работы (п. 9 Положения, утв. постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719). Если вы не вели воинский учет, сейчас самое время начать это делать. Определите, кого поставить на воинский учет по месту работы. Воинскому учету подлежат две категории граждан:

  1. призывники (п. 14 Положения № 719);
  2. военнообязанные, находящиеся в запасе (п. 1 ст. 52 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

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Не подлежат воинскому учету лица из пункта 15 Положения № 719 (см. табл. 1).

Таблица 1. Кто подлежит и не подлежит воинскому учету по месту работы

Подлежат воинскому учету*

Не подлежат воинскому учету

Призывники — работники мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, которые обязаны состоять на воинском учете и не пребывают в запасе

Признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья

Уволенные с военной службы с зачислением в запас Вооруженных сил

Проходящие военную или альтернативную гражданскую службу

Успешно завершившие обучение на военных кафедрах при вузах

Имеющие ученую степень, предусмотренную государственной системой научной аттестации

Успешно завершившие обучение в военных вузах

Сыновья или родные братья погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие увечья

Не прошедшие военную службу в связи с освобождением от призыва на военную службу

Отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы

Не прошедшие военную службу в связи с отсрочкой от призыва или отменой призывной комиссией решения о призыве по достижении ими возраста 27 лет

Имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления

Не подлежащие призыву на военную службу по достижении ими возраста 27 лет

Граждане, в отношении которых ведется дознание или предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд

Не прошедшие военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, по заключению призывной комиссии по достижении ими возраста 27 лет

Признанные не годными к военной службе по состоянию здоровья

Уволенные с военной службы без постановки на воинский учет и в последующем поставленные на воинский учет в военкоматах

Женщины, не имеющие военно-учетной специальности

Прошедшие альтернативную гражданскую службу

Постоянно проживающие за пределами России

Женщины, имеющие военно-учетную специальность

Имеющие воинские звания офицеров и пребывающие в запасе Службы внешней разведки и Федеральной службы безопасности+

* Пункт 12 Методических рекомендаций, утвержденных Генштабом Вооруженных сил 11.07.2017 (далее — Методические рекомендации), пункт 14 Положения № 719, подпункт «а» пункта 1 статьи 22, пункт 1 статьи 52 Закона № 53-ФЗ.

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