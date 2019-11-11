Не начисляйте взносы.

Страхователь начисляет взносы не на любые выплаты. Обязательное страховое обеспечение освобождено от взносов (подп. 1 п. 1 ст. 422 НК, подп. 1 п. 1 cт. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

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Профессиональное заболевание – это страховой случай. Если он наступил, то ФСС оплатит работнику реабилитацию: отпуск на санаторно-курортное лечение, а также стоимость путевки (подп. 3 п. 1 ст. 8 Закона № 125-ФЗ). Эти выплаты – обеспечение по обязательному социальному страхованию и не облагаются взносами (письмо ФСС от 14.03.2016 № 02-09-05/06-06-4615).

Освобождение от взносов не действует на предупредительные меры, чтобы снизить риск профессиональных заболеваний. Поэтому на оплату дополнительных отпусков работникам с вредными условиями труда надо начислить взносы. В том числе если часть этих расходов компенсировал ФСС (письма Минфина от 11.09.2017 № 03-15-06/58228, от 11.08.2017 № 03-15-06/51793).

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