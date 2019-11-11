Какие документы потребовать от работников, чтобы вести воинский учет?

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При приеме на работу сотрудник, подлежащий воинскому учету, предъявляет один из документов (абз. 5 ч. 1 ст. 65 ТК):
- призывник — удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу;
- военнообязанный — военный билет или временное удостоверение, выданное взамен военного билета, справку взамен военного билета (п. 28 Положения № 719, п. 5.1 ст. 8 Закона № 53-ФЗ).
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