Округляйте налог на каждом этапе расчета.
Компании на упрощенке с объектом «доходы» вправе уменьшить налог к уплате на взносы и пособия, которые заплатили в течение налогового периода (п. 3.1 ст. 346.21 НК). То есть организация исчисляет налог по действующей ставке, а затем уменьшает его на платежи. Уменьшить налог можно не более чем на 50 процентов.
Изменения по упрощенке с 2020 года
В декларации компания заполняет в частности:
- доходы;
- взносы, на которые можно уменьшить налог;
- исчисленный налог до уменьшения;
- авансы;
- налог к доплате или уменьшению.
Все стоимостные показатели нужно заполнять в полных рублях. Значение показателей менее 50 коп. отбрасывают, а более 50 коп. округляют до полного рубля (п. 2.1 Порядка, утв. приказом ФНС от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@). Округляйте суммы на каждом этапе расчета.
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