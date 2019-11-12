3312 ноября 2019

Мы на упрощенке с объектом «доходы». На каждом этапе расчета налога сумма получается с копейками. Нужно округлять итоговую сумму или отбрасывать копейки на каждом этапе расчета?

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отвечает:

Округляйте налог на каждом этапе расчета.

Компании на упрощенке с объектом «доходы» вправе уменьшить налог к уплате на взносы и пособия, которые заплатили в течение налогового периода (п. 3.1 ст. 346.21 НК). То есть организация исчисляет налог по действующей ставке, а затем уменьшает его на платежи. Уменьшить налог можно не более чем на 50 процентов.

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В декларации компания заполняет в частности:

  • доходы;
  • взносы, на которые можно уменьшить налог;
  • исчисленный налог до уменьшения;
  • авансы;
  • налог к доплате или уменьшению.

Все стоимостные показатели нужно заполнять в полных рублях. Значение показателей менее 50 коп. отбрасывают, а более 50 коп. округляют до полного рубля (п. 2.1 Порядка, утв. приказом ФНС от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@). Округляйте суммы на каждом этапе расчета.

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