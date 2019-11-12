Округляйте налог на каждом этапе расчета.

Компании на упрощенке с объектом «доходы» вправе уменьшить налог к уплате на взносы и пособия, которые заплатили в течение налогового периода (п. 3.1 ст. 346.21 НК). То есть организация исчисляет налог по действующей ставке, а затем уменьшает его на платежи. Уменьшить налог можно не более чем на 50 процентов.

Изменения по упрощенке с 2020 года

В декларации компания заполняет в частности:

доходы;

взносы, на которые можно уменьшить налог;

исчисленный налог до уменьшения;

авансы;

налог к доплате или уменьшению.

Все стоимостные показатели нужно заполнять в полных рублях. Значение показателей менее 50 коп. отбрасывают, а более 50 коп. округляют до полного рубля (п. 2.1 Порядка, утв. приказом ФНС от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@). Округляйте суммы на каждом этапе расчета.

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