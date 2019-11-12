3312 ноября 2019

Надо ли сдавать авансовый расчет, если нет недвижимости?

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отвечает:

Изменения по налогу на имущество с 2020 года

Расчет авансов по налогу на имущество сдают только те компании, у которых есть недвижимость. Даже если ее остаточная стоимость равна нулю, расчет нужно подать (п. 1 ст. 373, ст. 374, п. 1 ст. 386 НК). А вот если недвижимых объектов на балансе вообще нет, нулевой расчет не сдавайте (письма Минфина от 28.02.2013 № 03-02-08/5904, от 17.04.2012 № 03-02-08/41).

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