Да, конечно.

Работодатель обязан вести трудовые книжки каждого основного сотрудника, который проработал у него более пяти дней [ст. 66 ТК]. Работник, который потерял трудовую, должен сразу же сообщить об этом работодателю [п. 31 Порядка, утв. постановлением Правительства от 16.04.2003 № 225]. Для этого сотрудник должен написать заявление в свободной форме. В дубликате запишите суммарно стаж — общее количество лет, месяцев, дней работы. То есть не уточняйте, кем и в каких компаниях трудился работник. Затем сделайте запись о приеме в вашу компанию.

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

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