Зависит от того, какой товар продаете на экспорт — сырьевой или несырьевой. К сырьевым товарам относят минеральные продукты, продукцию химической промышленности, древесину и изделия из нее, древесный уголь, жемчуг, драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы, недрагоценные металлы и изделия из них (п. 10 ст. 165 НК). К несырьевым — все остальные.

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Компании, которые экспортируют сырьевые товары, должны восстановить вычеты входного НДС. Налог восстанавливают не позднее квартала, в котором товары выпущены в таможенной процедуре экспорта. В вашем случае это IV квартал. Восстановите ту сумму налога, которая приходится на экспортируемый товар (письмо Минфина от 13.07.2017 № 03-07-08/44529). Отразите сумму восстановленного налога в строке 100 раздела 3 декларации по НДС (п. 38.8 Порядка, утв. приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558).

Восстановить НДС нужно по той причине, что вычет входного налога при экспорте заявляют в особом порядке. Налог принимают к вычету в зависимости от того, вовремя или нет компания собрала пакет документов, который подтверждает ставку 0 процентов. Срок для сбора документов — 180 календарных дней со дня помещения товаров под таможенную процедуру экспорта.

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Если срок не пропустили, то заявите вычет восстановленного налога в квартале, когда собрали документы, и отразите его в разделе 4 декларации по НДС. Если документы собрали позже срока, то примите НДС к вычету, когда отгрузили товар на экспорт. Сдайте уточненку по НДС, вычет покажите в разделе 6 (подп. 1 п. 1 ст. 164, п. 2 ст. 171, п. 3 ст. 172, подп. 1 п. 1, п. 9 ст. 167 НК, письма ФНС от 13.04.2016 № СД-4-3/6497, от 26.04.2016 № 03-07-08/24230).

При продаже на экспорт несырьевых товаров, которые купили после 1 июля 2016 года, НДС не восстанавливайте (письмо Минфина от 12.10.2017 № 03-07-08/66748).

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