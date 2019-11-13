2313 ноября 2019

Можно ли отказать в приеме на работу соискателю, если он не принес документы воинского учета?

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отвечает:

Закон не запрещает принимать на работу соискателей без документов воинского учета, хотя они и перечислены среди документов, предъявляемых при заключении трудового договора (абз. 5 ч. 1 ст. 65 ТК). Но в течение двух недель учреждение обязано сообщить в военкомат, что приняло этого сотрудника на работу (подп. «а» п. 32 Положения № 719).

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