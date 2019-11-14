3014 ноября 2019

Согласно трудовому договору, компания перечисляет сотруднику зарплату на карту. У работника возникли проблемы с банком, и с карты списывают все средства. Пока работник разбирается с кредитным учреждением, он попросил выдавать ему зарплату и аванс наличными. Какие документы надо оформить в таком случае?

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отвечает:

Сотрудник должен написать заявление в свободной форме.

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Компания выдает зарплату тем способом, который закрепила в трудовом или коллективном договоре [ч. 3 ст. 136 ТК]. Способ можно изменить, если на это согласны обе стороны договора. Для этого сотрудник пишет заявление о том, что просит выдавать ему вознаграждение за труд наличными, а работодатель ставит резолюцию. Считается, что таким образом стороны договорились. Чтобы у проверяющих было меньше вопросов, в заявлении стоит записать причину, по которой вы меняете способ выплаты, и срок, в течение которого действуют изменения.

Дополнительное соглашение к договору можно не составлять. Сделайте это в том случае, если работник решил получать зарплату из кассы постоянно.

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