Нет, НДС начислять не нужно. Налог платят при реализации услуг, в том числе на безвозмездной основе (ст. 39, подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Ваша компания не оказывала услуги работнику. Это делает фирма, которая организует отдых. Значит, вам не надо платить НДС. Так считают и чиновники, и судьи (письмо Минфина от 19.02.2016 № 03-07-07/9546, постановление Президиума ВАС от 03.05.2006 № 15664/05).

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