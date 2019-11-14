1714 ноября 2019

Купили туристическую путевку и безвозмездно передали ее директору. Начислять НДС?

Тема:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Нет, НДС начислять не нужно. Налог платят при реализации услуг, в том числе на безвозмездной основе (ст. 39, подп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Ваша компания не оказывала услуги работнику. Это делает фирма, которая организует отдых. Значит, вам не надо платить НДС. Так считают и чиновники, и судьи (письмо Минфина от 19.02.2016 № 03-07-07/9546, постановление Президиума ВАС от 03.05.2006 № 15664/05).

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Опубликован:


Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.