Как самостоятельно проверить воинский учет в учреждении?

Загляните в личные карточки работников. Посмотрите, заполнен ли в них раздел II «Сведения о воинском учете». Проверяющие требуют вносить в него сведения (представление Счетной палаты от 24.07.2018 № ПР 12–244/12–03).

32 ближайших изменения в Налоговом кодексе - от НДС и НДФЛ до спецрежимов и проверок >>

Не забывайте обновлять информацию в личных карточках сотрудников, подлежащих воинскому учету, если у них изменилось семейное положение, образование, структурное подразделение, должность, место жительства или состояние здоровья (подп. «е» п. 29 Методических рекомендаций). Не реже одного раза в год сверяйте сведения из личных карточек с данными, которые есть у военкоматов (подп. «г» и «д» п. 32 Положения № 719).

Если сотрудник достиг предельного возраста пребывания в запасе, в пункте 8 раздела II «Сведения о воинском учете» личной карточки укажите: «Снят с воинского учета по возрасту».

Что меняется в работе бухгалтера в 2020 году

С февраля 2019 года к прежним обязанностям по воинскому учету добавились две новые. Если работодатель обнаружит, что сотрудники, подлежащие воинскому учету, не встали на учет, он обязан (Федеральный закон от 06.02.2019 № 8-ФЗ):

1) в течение двух недель сообщить об этом в военкомат;

2) оформить и вручить работникам направление в военкомат для постановки на воинский учет.

Если работников не оповестить или не вручить направление, руководителя или сотрудника, который ведет воинский учет, оштрафуют на сумму от 500 до 1000 руб. (ст. 21.2 КоАП).

Чтобы выявить работников, не вставших на учет, проверьте документы воинского учета. Что сообщить в военкомат и в какие сроки, а таже штрафы для тех, кто не выполнит новые обязанности, смотрите в таблице.

Таблица. Обязанности по воинскому учету, сроки подачи сведений, ответственность

Что надо делать Основание представления По какой форме подать сведения В какой срок подать сведения Ответственность Сообщать в военкомат О приеме на работу или об увольнении сотрудников, подлежащих воинскому учету Подп. «а» п. 32 Положения № 719, подп. «а» п. 29 Методических рекомендаций Из приложения № 9 к Методическим рекомендациям В течение двух недель со дня приема на работу или увольнения От 300 до 1000 руб. (ч. 3 ст. 21.4 КоАП) О работниках, состоящих на воинском учете, а также о не состоящих, но обязанных состоять Подп. «б» п. 32 Положения № 719, подп. «б» п. 29 Методических рекомендаций Из приложения № 10 к Методическим рекомендациям В течение двух недель со дня получения запроса военкомата Список сотрудников мужского пола 15- и 16-летнего возраста Подп. «в» п. 32 Положения № 719, подп. «в» п. 29 Методических рекомендаций Из приложения № 11 к Методическим рекомендациям До 15 сентября ежегодно От 300 до 1000 руб. (ст. 21.1 КоАП) Список работников мужского пола, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году До 1 ноября ежегодно Сверять с военкоматом Сведения о воинском учете, содержащиеся в личных карточках, со сведениями, содержащимися в документах воинского учета Подп. «г» п. 32 Положения № 719 Форма не предусмотрена Не реже раза в год Не установлена Информировать военкомат Об изменении сведений о сотрудниках, состоящих на воинском учете Подп. «е» п. 32 Положения № 719 Из приложения № 13 к Методическим рекомендациям В течение двух недель Не установлена Об изменении семейного положения, образования, структурного подразделения учреждения, должности, места жительства, состояния здоровья

Дорогой коллега, годовая подписка на «Главбух» всего за 14 990 р.! Узнать больше На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 505-87-17.

Опубликован: