3615 ноября 2019

Юридический адрес компании - жилая квартира. Но в ней никто не прописан. Сотрудники используют жилье как офис. Организация не проводила спецоценку. Ее оштрафуют?

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отвечает:

Да, штраф возможен.

Работодатель вправе не оценивать рабочие места надомников и дистанционных сотрудников [ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ]. Надомники — это работники, которые трудятся по месту постоянной или временной регистрации. Дистанционный сотрудник должен работать вне местонахождения работодателя.

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Если офис компании в квартире, где никто не зарегистрирован, сотрудники не будут надомниками или дистанционщиками. А значит, до 31 декабря 2018 года надо было оценить рабочие места сотрудников в квартире, которую фактически используют как нежилое помещение [ч. 6 ст. 27 Закона № 426 ФЗ]. Оснований для штрафа нет, только если компания организовала рабочие места меньше 12 месяцев назад [подп. 1 п. 1, п. 2 ст. 17 Закона № 426-ФЗ].

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